Tion Renewables kauft in Bacup (Großbritannien) ein Batteriespeicherprojekt. Entwickelt wurde dieses von Boom Power. Damit tritt das Unternehmen aus Grünwald in den Batteriespeichermarkt ein. Das erworbene System, das sich noch im Bau befindet, besteht aus fünf Batteriecontainern, die direkt an das Stromnetz angeschlossen sind. Diese enthalten Lithium-Ionen-Batteriezellen. ...

