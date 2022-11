Achiko AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Die Achiko AG lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2022 ein



25.11.2022 / 18:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Achiko AG lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2022 ein Zürich, 25. November 2022: Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") hat seine Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft einberufen, welche am 20. Dezember 2022 um 10:00 Uhr (MEZ) in den Räumlichkeiten des Notariats Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich, stattfindet. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird die diesjährige ordentlichen Generalversammlung gemäß Art. 27 Abs. 1 Buchstabe b der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihre Aktionärsrechte nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben, wie in der Einladung zur Generalversammlung näher ausgeführt wird. Der Verwaltungsrat bedauert, die Aktionäre dieses Jahr nicht an der Generalversammlung begrüssen zu können und bittet die Aktionäre, von ihrer Möglichkeit der Teilnahme durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen. An der Generalversammlung können nur Aktionäre teilnehmen, die mit ihren persönlichen Daten im Aktionärsbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Nicht eingetragene Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich an das Finanzinstitut zu wenden, das die betreffenden Aktien hält, und ihre Eintragung zu verlangen. Der Stichtag für die Teilnahme an der Hauptversammlung ist der 5. Dezember 2022. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis zum 5. Dezember 2022 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind. Aus technischen und rechtlichen Gründen können Aktien nicht direkt über die Achiko AG angemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass in der Zeit vom 5. Dezember 2022 bis einschließlich 20. Dezember 2022 keine Eintragungen von Aktien im Aktienregister vorgenommen werden. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Achiko, mit der vollständigen Traktandenliste, den Anträgen des Verwaltungsrates sowie weiteren Informationen sind ab heute unter https://www.achiko.com/financials zu finden.

U¨BER ACHIKO AG Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AptameXTM ist ein schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, Teman SehatTM, die einen benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. AptameXTM und Teman SehatTM wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, und AptameXTM erhielt im Mai 2022 das CE-Zeichen in der Europäischen Union. Die AptameXTM-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden, sind kostengünstig, leicht skalierbar und haben ein breites Potenzial für verschiedene Krankheitsbereiche. Ziel von Achiko ist es, schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine Reihe von Krankheiten im sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anzubieten. Achiko hat seinen Hauptsitz in Zürich, unterhält Büros in Jakarta und beschäftigt Mitarbeiter in aller Welt.

Medienkontakte: ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise

Ende der Adhoc-Mitteilung