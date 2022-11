Das nächste Krypto Update steht an. Ein großes Thema ist natürlich der Untergang der Handelsplattform FTX und deren Auswirkung auf den Krypto Markt. Der Finanzexperte ist sich sicher: Bitcoin, Ethereum und Co. werden gestärkt und mit großem Kurspotential aus der Situation hervorgehen, eine verschärfte Regulierung der Marktteilnehmer wird dazu beitragen. Auch das Thema Krypto-Sicherheit gewinnt zunehmend an Relevanz: Die Nachfrage nach Hardware-Wallets explodiert förmlich. Nicht verwunderlich, laut Prognosen wird 2022 ein Rekordjahr für Hacker. Im vergangenen Jahr haben Hacker mehr als 3,2 Milliarden in Kryptowährungen erbeutet - diese Zahl wurde bereits übertroffen. Es gibt jedoch auch viele positive Nachrichten aus der Krypto-Welt: Krypto-Anwendungen dringen weiter in die Finanz- und Realwirtschaft vor. So zum Beispiel bei Telekom oder JPMorgan. Zuletzt sprechen die 2 Finanzexperten über den Fall EXW-Wallet.