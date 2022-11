Diese Aktie hat Warren Buffett seit rund 34 Jahren im Depot - und wird sie wohl nie verkaufen. Aus diesen Gründen hält er an ihr fest. Von Jennifer Senninger Warren Buffett gilt als der erfolgreichste Investor der Welt. Seit er 1965 die Zügel bei Berkshire Hathaway übernommen hat, erzielte er Renditen, die den S&P 500, Dow und Co. in den Schatten stellen. Das Portfolio von Berkshire hat seitdem immer wieder Änderungen durchlebt, doch von einer Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...