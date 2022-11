EQS-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

CONSUS Real Estate AG: Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung



25.11.2022 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung Berlin, 25. November 2022 - Die Consus Real Estate AG ("Consus") und ihre Muttergesellschaft, die Adler Group S.A. ("Adler Group"), sowie die ADLER Real Estate AG haben heute mit ausgewählten Anleihegläubigern der Adler Group eine Vereinbarung über die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe abgeschlossen. Die Vereinbarung sieht insbesondere die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe in Höhe von bis zu EUR 937,5 Mio. vor. Das Darlehen hat eine endfällige Verzinsung von 12,5 % und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Das Darlehen dient insbesondere der Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten der Adler-Gruppe, einschließlich Finanzverbindlichkeiten der Consus und ihrer Tochtergesellschaften in Höhe von zusätzlich EUR 80 Mio., die in den nächsten Jahren fällig werden. Das Darlehen wird durch die Adler-Gruppe, einschließlich der Consus, besichert. Die Bereitstellung der Fremdfinanzierung steht unter dem Vorbehalt eines positiven Sanierungsgutachtens, einer Anpassung der Anleihebedingungen der von der Adler Group ausgegebenen Anleihen, der Bereitstellung der vereinbarten Sicherheiten sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen. Des Weiteren wird die Gesellschaft ihre Wandelanleihe ISIN DE000A2G9H97 bei Fälligkeit zurückzahlen. Mitteilende Person Gundolf Moritz, Head of Investor Relations +49 151 23680993 g.moritz@adler-group.com Berlin, 25.November 2022 Consus Real Estate Aktiengesellschaft Vorstand





