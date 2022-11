Xincheng, China (ots/PRNewswire) -Die Viehzucht ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige zur Bekämpfung der Armut in Xincheng in der chinesischen Provinz Guangxi. In den letzten Jahren hat der Kreis Xincheng seine Bemühungen zur Umsetzung der Strategie der "Verbesserung der landwirtschaftlichen Stabilität" ausgebaut und die Entwicklung der Viehzuchtindustrie unterstützt und mobilisiert. Dadurch werden die Erfolge bei der Armutsbekämpfung konsolidiert, Impulse für die Wiederbelebung des ländlichen Raums gegeben und eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung in den Landkreisen vorangetrieben. In der ersten Hälfte dieses Jahres stieg der Bruttoproduktionswert des Bezirks im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % und der Wert für Landwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei um 5,3 %.Anpassung an örtliche Gegebenheiten und verstärkte Modernisierung beim industriellen WandelDer Kreis Xincheng liegt in einer von Steinwüsten geprägten Bergregion und hat schlechte geografische Bedingungen und eine schwache Industriestruktur. Laut Wei Meng, dem Sekretär des Kreiskomitees von Xincheng, hat die Ausweitung der Rinderindustriekette, die Stärkung der führenden Rinderzuchtbetriebe und die Erhöhung des Mehrwerts der Rinderzucht für den Kreis Priorität, um Fortschritte bei der Wiederbelebung des ländlichen Raums zu erzielen.In den letzten Jahren hat der Kreis Xincheng, der sich auf seinen Vorsprung in der Industrie stützt, ein Entwicklungsmuster übernommen, das von führenden Unternehmen, Genossenschaften, Produktionsstätten und Bauernhaushalten angeführt wird, und die "Rinderstadt in Südchina", ein Projekt für die gesamte Industriekette mit einem Gesamtinvestitionswert von 1,428 Milliarden RMB, ins Leben gerufen. Mit der Stadt Silian als Kernregion wurde außerdem eine vollständige Industriekette aufgebaut, die aus einer Schlachterei, einem Vermarktungszentrum, einer Kühlkettenlogistik sowie fünf landwirtschaftlichen Betrieben besteht. Sie deckt alle Städte und Gemeinden der Region ab und beschleunigt die Aufwertung der industriellen Transformation.Höhere Einnahmen und mehr Lebensqualität durch höhere ErträgeDer Kreis Xincheng hat neue Wege zur Einkommenssteigerung erschlossen, darunter die Flächenumwandlung, das Anlegen von Weideland, die Rinderzucht in jedem Bauernhaushalt und die zentralisierte Mastkuhzucht durch Genossenschaften, die der breiten Masse zu einem besseren Leben verhelfen.Außerdem können die Genossenschaften und die Haushalte der Landwirte Kapital über ein Kreditmodell für die Viehzucht erhalten, das sich aus einer Unternehmensgarantie, einer Bürgschaftsgesellschaft, einer Bank und Genossenschaften oder Haushalten zusammensetzt. Die Unternehmen bieten Dienstleistungen in den Bereichen Technologie, Marketing und Ausbildung an. Jede Genossenschaft kann 300 bis 800 Mastkühe pro Jahr aufziehen und auf den Markt bringen und eine Mindestdividende von über 3.000 RMB erzielen. Außerdem kann jeder Bauernhaushalt 5 bis 20 Kühe füttern und aufziehen, von denen jede einen Gewinn von mehr als 6.000 RMB bringen kann. Haushalte, die keinen Platz für die Viehzucht haben, können gepachtetes Land für die Anpflanzung, den Anbau und die Ernte von Futtermitteln nutzen oder den Erzeugerbetrieben und Genossenschaften bei der Aufzucht des Viehs helfen, wobei die durchschnittlichen Einnahmen pro Monat zwischen 2.500 und 3.000 RMB betragen.Im Landkreis Xincheng, der als "Rinderstadt in Südchina" gilt, können schätzungsweise mehr als 100.000 Rinder pro Jahr aufgezogen werden. Außerdem werden mehr als 10.000 Haushalte Rinder züchten, und mehr als 7.000 Landwirte werden in die Anpflanzung von Futtermitteln investieren, wobei die durchschnittlichen Jahreseinnahmen für jeden Haushalt über 30.000 RMB und für jede Genossenschaft über 900.000 RMB betragen.Vernetzte Interessen kurbeln die ländliche Kollektivwirtschaft anIn den letzten Jahren hat der Kreis Xincheng durch Experimentieren einen Mechanismus entwickelt, der die Gruppe und die einzelnen landwirtschaftlichen Haushalte miteinander verbindet, und die Viehwirtschaft in den Städten und Gemeinden hat sich gut entwickelt. Unterdessen wurde ein Verteilungsmodus mit Mindestzinsen und Dividendenumverteilung eingeführt, der sicherstellt, dass die Ergebnisse der ländlichen Kollektivwirtschaft allen Menschen in den Dörfern zugute kommen.Zudem hat der Kreis Xincheng auf der Grundlage der Präferenzpolitik, der Zusammenarbeit zwischen Guangxi und Guangdong, der gezielten Unterstützung und anderer Vorteile Fortschritte beim Aufbau des Systems der gebündelten Unterstützung gemacht und die Investitionen in die Unterstützung ausgeweitet, wodurch die ländliche Kollektivwirtschaft mit der "Rinderstadt in Südchina" und anderen Projekten mit vollständiger Industriekette entwickelt wird. Im Jahr 2021 erreichten die gesamten kollektiven Wirtschaftseinnahmen des Landkreises rund 23,2031 Millionen RMB. Für dieses Jahr wird ein Anstieg von mehr als 7 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.In einem nächsten Schritt wird der Kreis Xincheng versuchen, ein Geschäftsfeld für die gesamte Industriekette der "Rinderstadt in Südchina" aufzubauen. Die Produkte werden nach Guangdong, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, Hunan und in andere nahe gelegene Provinzen und Regionen verkauft, wodurch der Ruf dieser spezialisierten Kreisstadt in anderen Regionen wächst.