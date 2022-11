Die chinesische Vanke Foundation hatte Dutzende chinesischer Wohltätigkeitsorganisationen, Institute und Industrieverbände eingeladen, die fruchtbaren Errungenschaften der grünen Entwicklung Chinas auf der kürzlich abgeschlossenen Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2022 (COP27) in Sharm El-Sheikh zu präsentieren.

Wang Shi(L4), Chairman of Vanke Foundation, and other Chinese delegates called for joint action on climate change at COP27 in Sharm El-Sheikh, Egypt on Nov. 11, 2022. (Photo: Business Wire)

Laut Wang Shi, Gründer der Vanke Group, Vorsitzender der Vanke Foundation und Gründer von C Team, nahmen damals im Jahr 2009 nur wenige nichtstaatliche chinesische Personen, darunter er selbst, an der COP15 in Kopenhagen teil, wo sie rund 100 chinesische Unternehmen vertraten. In diesem Jahr dagegen waren zusammen mit zahlreichen Partnern aus verschiedenen Sektoren rund eine Million chinesische Unternehmen und Institutionen an der COP 27 beteiligt.

"Dies ist nicht nur ein 10.000-facher Anstieg der Anzahl, sondern es spiegelt auch vollständig wider, dass Chinas Strategie für grüne Entwicklung von der gesamten Gesellschaft weithin angenommen wird und dass China an Dynamik und Einfluss gewinnt, um den Klimawandel anzugehen", sagte Wang.

Xie Xiaohui, Executive Vice Secretary General der Vanke Foundation, sagte: "Als einer der Mitorganisatoren des China-Pavillons auf der COP27 finanzierte die Vanke Foundation C Team, um eine Reihe von Nebenveranstaltungen am Enterprise Day abzuhalten, und präsentierte eine Fallsammlung unternehmerischer Klimamaßnahmen in China, um zu demonstrieren, wie Technologie und andere Mittel von Unternehmen eingesetzt werden, um die Herausforderungen der Klimaneutralität zu bewältigen, wie Klimaziele in Unternehmensstrategien integriert werden, wie finanzielle Übergänge und Innovationen erreicht werden, wie Umweltinformationen offengelegt werden und wie Fortschritte bei der digitalen CO2-Neutralität und Reduzierung von CO2-Emissionen der Verbraucher erzielt werden."

Die Vanke Foundation veranstaltete am Community Day auch zwei Nebenveranstaltungen im China-Pavillon, um die Errungenschaften der Dameisha Community zu präsentieren, einer der ersten Gruppen von Netto-Null-CO2-Gemeinschaften in Shenzhen, und um die Entwicklung von Netto-Null-CO2-Gemeinschaften und Abfall-Management zu diskutieren.

"Die Vanke Foundation folgt der Wertschöpfungskette Forschung-Pilotprojekt-Ermächtigung-Fürsprache und sponsert und unterstützt Hunderte von Wohltätigkeitsorganisationen im ganzen Land sowie Einwohner, Fachleute und Institutionen, Freiwillige usw. in dem Bemühen, eine nachhaltige Entwicklung in mehreren Dimensionen wie Politik, Gesetzgebung, Markt und internationale Plattformen zu fördern", sagte Xie Xiaohui.

Auf der COP27 hat die Vanke Foundation, einer der überzeugten Befürworter, der alle Parteien dazu auffordert, sich aktiv mit Fragen des Klimawandels zu beschäftigen, anhand anschaulicher Fälle ein Gruppenbild aller Sektoren der chinesischen Gesellschaft geschaffen, die auf die nationale Dual-Carbon-Strategie eingehen und grüne Entwicklung unterstützten, und hat der Welt Chinas Maßnahmen und Entschlossenheit demonstriert, den Klimawandel aktiv anzugehen.

