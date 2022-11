Wer einen Blick zurück wirft, der kann sich auf die Spuren dessen machen, was man heute als Veggie-Boom bezeichnen kann. Im Jahr 1983 gaben laut der Gesellschaft für Konsumforschung 0,6% der deutschen Bürgerinnen und Bürger an, sich vegetarisch zu ernähren. Im Jahr 2022, fast 40 Jahre später hat sich diese Zahl fast verzwanzigfacht. Nahezu 10% der deutschen Bevölkerung ernährt sich mittlerweile vegetarisch. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geht von rund 7,9 Millionen Vegetarierinnen und Vegetariern aus. 1,58 Millionen Deutsche ernähren sich demnach vegan, etwa 2% der bundesweiten Bevölkerung. Auffällig ist, dass ein Großteil der Vegetarierinnen und Vegetarier und Veganerinnen und Veganer unter 30 Jahren alt ist. Außerdem sind rund 70% der Menschen, die eine fleischlose Ernährung bevorzugen, weiblich.

Für die jungen Menschen gibt es zahlreiche gute Gründe diesen Lebensweg einzuschlagen. Es geht vor allem um ethische Beweggründe, die Gesundheit und den Nachhaltigkeitsgedanken. Die fünf häufigsten Gründe für eine vegetarische oder vegane Ernährung sind die folgenden:

Tierschutz

Umwelt- und Klimaschutz

Welthunger

Lebensmittelallergien

Gesundheitliche Probleme

Zahlen und Fakten: Wie vegetarisch und vegan ist die Welt?

Deutschland agiert als Vorreiter der Entwicklung und ist weltweit die Nummer 1, wenn es um vegane Produkte geht. Doch auch weltweit sind die Zahlen eindrucksvoll. Weit mehr als 1 Milliarde Menschen leben laut Veganivore auf der Erde vegetarisch. Das liegt zu großen Teilen auch an der indischen Bevölkerung, die zu 37% vegetarisch lebt. Das liegt am hinduistischen Glauben, der in dem Land verbreitet ist. 500 Millionen Menschen leben weltweit außerdem vegan. Rund 400 Millionen davon in Asien, wo rund 9% der Bevölkerung einen veganen Lebensstil priorisieren.

Passende Aktien: Welche Unternehmen können von dem Veggie-Trend profitieren?

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Das US-Unternehmen lebt den Veggie-Trend und die aktuellen Nachhaltigkeitsgedanken und ethischen Werte. Zusammen mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. will der Konzern den Welthunger durch längere Haltbarkeit von Obst und Gemüse bekämpfen. Das gelingt durch grüne und innovative Technologien. Eine höhere Lebensmittelsicherheit liegt dem Unternehmen am Herzen. Die Behandlungen ermöglichen eine erhebliche Verringerung des Pestizideinsatzes und Save Foods zeigt sich außerdem als einer der Vorreiter bei gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteln. Für Vegetarierinnen und Vegetarier wie auch Veganerinnen und Veganer hat das Unternehmen einiges zu bieten. Frisches, qualitativ hochwertiges und lange haltbares Obst und Gemüse ist ein wichtiger Faktor für eine gesunde vegetarische oder vegane Ernährung. Auch Anlegerinnen und Anleger können profitieren. Save Foods kann an den deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Beyond Meat (ISIN: US08862E1091): Beyond Meat bietet allen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, einen Ersatz für Fleisch. Von Burger Patties bis hin zu Würsten ist alles dabei. Die vegane Basis ist auf pflanzlichen Ölen, Erbsenproteinen und Roter Beete aufgebaut.

Veganz Group (ISIN: DE000A3E5ED2): Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Berlin verrät sich schon am Namen - genau wie Beyond Meat. Die Veganz Group vermarktet pflanzenbasierte Lebensmittel und ist als europäische vegane Supermarktkette bekannt geworden.

Rize Sustainable Future of Food (ISIN: IE00BLRPQH31): In diesem ETF werden einige Unternehmen zusammengefasst, welche für Vegetarierinnen und Vegetarier sowie Veganerinnen und Veganer spannend sein können. Eines davon stell Oatly (ISIN: US67421J1088) dar. Top-Holdings sind unter anderem Deere & Co (ISIN: US2441991054) und CNH Industrial (ISIN: NL0010545661).

Die Welt wird immer fleischloser

Der Veggie-Trend setzt sich immer weiter durch. Gerade in Europa und auch in den USA wird der vegetarische oder vegane Lebenswandel immer häufiger gewählt. In Asien ist er bereits sehr verbreitet. Die weltweite Entwicklung ist auch für Anlegerinnen und Anleger spannend. Es gibt einige Unternehmen in diesem Bereich, welche an der Börse sind.

-

Quellen:

https://veganivore.de/anzahl-veganer-statistiken-fakten/#:~:text=zur%20veganen%20Lebensweise-,Wie%20viele%20Veganer%20und%20Vegetarier%20gibt%20es%20in%20Deutschland%3F,7%2C9%20Millionen%20als%20vegetarisch.&text=Seit%202015%20steigt%20die%20Zahl,Vegetarier%20in%20Deutschland%20kontinuierlich%20an

https://de.statista.com/themen/2636/fleischverzicht/

https://www.ecoreporter.de/artikel/vegane-aktien-bis-55-plus-in-drei-monaten/

https://www.rewe.de/ernaehrung/vegetarisch/zahlen-und-fakten-ueber-vegetarier/#:~:text=Aktuell%20ern%C3%A4hren%20sich%20laut%20dem,leben%20heute%20vegan%20oder%20vegetarisch.

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Save Foods existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Save Foods. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Save Foods abgerufen werden: https://savefoods.co/investor

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Save Foods können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 26.11.2022 Save Foods: Wie vegetarisch und vegan ist die Welt? Diese Zahlen müssen Anleger kennen - Save Foods, Beyond Meat, Veganz Group und Co. können profitieren appeared first on Small- and MicroCap Equity.