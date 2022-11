Walt Disney (WKN: 855686) und Bob Iger gehen also in eine neue Runde. Es gibt wirklich brennende Fragen und Themen, die der geschätzte CEO angehen muss. Generell ist jedoch seine Aufgabe, das Wachstum zu sichern und gleichzeitig den Gesamtkonzern auf Profitabilität zu trimmen. So weit, so gut. Iger gilt als CEO mit Weitsicht. So kaufte er zum Beispiel Pixar und Lucasfilm sowie Marvel, um die heutige Content-Schmiede zu formen. Aber er festigte auch den Gesamtkonzern dahin gehend, dass er in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...