Teamviewer (WKN: A2YN90)-Aktien sind ab Mitte 2020 stark eingebrochen. In Summe verloren sie vom Hoch zum Tief mehr als 85 %. Dabei wuchs das Geschäft in den letzten Jahren sehr stark und seit 2019 erwirtschaftet das Unternehmen konstant Gewinne. Die Gewinnmarge erreichte zwischenzeitlich sogar 26,6 %. Doch dann begann sich Teamviewer mit teuren Sponsoringverträge zu übernehmen. Zeitgleich sank mit dem Pandemieauslauf das Interesse an den Fernwartungsprodukten. Zum Kurseinbruch trug aber auch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...