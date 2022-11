Globaler Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In der letzten Woche dauerte die Erholung des globalen Aktienmarktindex an. Er stieg in EUR um +1,5%. Der S&P befestigte sich in EUR um +2,0%, der Stoxx 600 legte um +1,4% zu. Der Nikkei 225 und der globale Schwellenländerindex tendierten in EUR negativ. Die Konsensus-Prognosen für das erwartete Umsatzwachstum des globalen Aktienmarktes gehen für 2023 von einem Umsatzanstieg um +1% aus. Die stärksten Zuwächse werden für die Sektoren Reise & Freizeit (+18% j/j), Medien (+7% j/j) und Banken (+6% j/j) prognostiziert. Bei den Sektoren Rohstoffe, Energie, Industrie und Chemie sollten die Umsätze hingegen fallen. Hinsichtlich der adjustierten operativen Erträge wird vom Konsensus für 2023 global ebenfalls ein Anstieg ...

