Drei große Technologie-Trends mit Water Ways, Tesla und Coinbase - und wie sie die Welt verändern können

Immer neue Technologien gehören zu unserem alltäglichen Leben. Angefangen von der Glühbirne, über das Auto, das Flugzeug bis hin zum iPhone und der Moderne. Klar wurde in den letzten Jahren aber auch: Technologien entwickeln sich mittlerweile so rasant wie nie zuvor. Es gibt zahlreiche Technologien, welche die Chance haben, die Welt und unsere Gesellschaft dauerhaft zu verändern.

Die Digitalisierung bringt eine riesige Bandbreite an neuen Technologien mit, was sich auch im deutschen Technologiesektor zeigt. In diesem wurden im Jahr 2021 mehr als 230 Milliarden Euro umgesetzt, was aus Deloitte-Studie "Der deutsche Technologiesektor" hervorgeht. Demnach schafft der Sektor in Deutschland eine Million Arbeitsplätze. Wichtige Branchen finden sich in der Software, der Hardware und den Services. Weltweit gibt es in fast allen Branchen bahnbrechende Technologien. Im Folgenden sind drei der spannendsten zusammengetragen.

Intelligente Bewässerungssysteme mit Water Ways (ISIN: CA9411881043)

Smart Garden ist ein Stichwort, welches vielen Menschen ein Begriff ist. Dabei geht es um smarte Bewässerungsanlagen für den heimischen Garten. Doch auch in der globalen Landwirtschaft sind intelligente Bewässerungssystem von größter Bedeutung. Die Wasserreserven werden auf der Erde immer knapper, weswegen mit dem wichtigsten Element für die Menschheit gehaushaltet werden muss. Für intelligente Bewässerungssystem im großen Stil sorgt beispielsweise das kanadische Unternehmen Water Ways. Der Konzern steht für einen nachhaltigen und besseren Umgang mit Wasser. Es kann der Agrotech-branche zugeordnet werden und ist auf Bewässerungslösungen spezialisiert, die in vielen Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Seit 2021 ist Water Ways an der deutschen Börse.

Autonomes Fahren mit Tesla (ISIN: US88160R1014) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000)

Ein Auto ohne Gaspedal und Lenkrad, das ist heute noch kaum vorstellbar. Doch Fahrzeuge mit einem intelligenten Computersystem, welches diese durch den Verkehr lotst, die gibt es schon. Noch ist die Technologie nicht so ausgereizt, dass autonome Fahrzeuge die Straßen dominieren oder salonfähig sind. Das scheint aber nur noch eine Frage der Zeit. Vorreiter sind bei dieser Entwicklung die Autobauer Tesla und Mercedes-Benz. Tesla steht mit seinem Namen für Innovationen und das deutsche Automobilunternehmen ist neuen Entwicklungen selten abgeneigt. Fragt sich nur, welcher Konzern zuerst ausgeriefte Autos auf den Markt bringt, die das autonome Fahren ermöglichen.

Blockchain-Technologie mit Coinbase (ISIN: US19260Q1076) und CoinAnalyst (ISIN: CA19260U1084)

Die Technologie der Blockchain entwickelte sich aus dem Wunsch, ein Internet mit sensiblen Daten zu ermöglichen. Hinter ihr verbirgt sich eine Möglichkeit, Daten sicher zu verwalten und Cyber-Attacken zu verhindern. Daher spielen sie in der modernen Finanzwelt eine wichtige Rolle, die in den nächsten Jahren noch deutlich wichtiger werden könnte. Oftmals wird im Zusammenhang mit Kryptowährungen von der Blockchain-Technologie gesprochen. Aktienunternehmen wie Coinbase und CoinAnalyst haben sich auf den Handel mit Kryptos spezialisiert. Letzterer Konzern hilft bei der Analyse, Coinbase tritt als Handelsplattform auf.

Die Menschheit steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Moderne und innovative Technologien können dabei helfen, diese zu meistern - so wie das auch in den Jahren und Jahrzehnten zuvor der Fall war. Die gute Nachricht: An spannenden Entwicklungen und Herangehensweise mangelt es in wohl allen Branchen kaum.

https://www.spektrum.de/wissen/10-technologien-die-die-welt-veraendern/1580904

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/trends/studie-deutschland-technologiesektor.html

