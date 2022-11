Was eine der größten deutschen Technologie-Erfolgsgeschichten hätte werden können, endet für viele Anleger mit Trauer, Wut und vor allem mit hohen Verlusten. Einst auf dem Weg in Richtung 200 Euro, notiert die Aktie von Varta nun bei unter 30 Euro. Aus der möglichen Erfolgsstory ist ein Unternehmen geworden, das mit rückläufigen Umsätzen und Verlusten zu kämpfen hat, Dividendenzahlungen und Expansionspläne beerdigt hat und Mitarbeiter entlässt und in Kurzarbeit schickt.Ein Jahr Gespräche ohne ErgebnisAm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...