Berlin (ots) -Heinz Bierbaum wurde heute auf der Mitgliederversammlung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der Präsident der Europäischen Linken tritt damit die Nachfolge von Dagmar Enkelmann an, die nach zehn Jahren an der Spitze der Stiftung nicht mehr kandidiert hat."Der Vorstandsvorsitz der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist eine äußerst reizvolle Aufgabe. Denn damit verbindet sich für mich politisches und intellektuelles Engagement. Gerade in einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche ist dies eine große Herausforderung, der ich mich stellen möchte", sagt Heinz Bierbaum, im Anschluss an die Wahl. "Es bedarf einer verstärkten Debatte um politische Alternativen, die den Aufbau einer demokratischen, sozial gerechten und friedlichen Gesellschaft zum Ziel haben. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung stellt eine wichtige Plattform für den gesellschaftlichen Dialog dar. Sie gilt es zu stärken." Heinz Bierbaum ist seit 2020 Mitglied des Vorstands der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bringt seine langjährige politische, wissenschaftliche und internationale Erfahrung ein.Einen Wechsel gab es auch bei den Stellvertreter*innen. Lena Saniye Güngör, MdL und Vorsitzende der Landesstiftung Thüringen, und Jan Korte, MdB und bisher Vorstandsmitglied, übernehmen diese Funktionen. In ihrem Amt bestätigt wurde Geschäftsführerin Daniela Trochowski.Weitere Mitglieder des neu gewählten Vorstandes sind: Alex Demirovic, Richard Detje, Ulrike Detjen, Sophie Dieckmann, Barbara Höll, Victor Perli, Bernd Riexinger, Sonja Staack und Gabriele Zimmer.Der Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt und besteht aus dem oder der Vorsitzenden, den beiden stellvertretenden Vorsitzenden, dem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied und weiteren mindestens acht, höchstens jedoch zehn Mitgliedern. Gegenwärtig gehören dem Vorstand 13 Mitglieder an, darunter sieben Frauen. Bis auf die Geschäftsführerin arbeitet der Vorstand ehrenamtlich.