News von Trading-Treff.de Ideen zum DAX-Trading in der neuen Woche am Sonntag den 27.11.2022 nach dem neuen Monatshoch und dem Feiertagseffekt der Wall Street. DAX definiert weitere Hochpunkte Die Lage am Aktienmarkt bleibt weiter positiv. Der DAX schaffte nun bereits die achte Woche in Folge ein Plus und steigt damit im November um rund 10 Prozent. Einen solchen Anstieg hatten wir bereits im Oktober verzeichnet, sodass sich der Abstand zum Jahrestief ...

