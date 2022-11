Gold Aktien Wochenrückblick. In der Thanksgiving Woche mit 4 Handelstagen zeigte sich der Dow Jones fast unverändert. Wie in der Vorwoche nur wenig Bewegung mit Tendenz nach oben. Schlusskurs letzte Woche 33.745,69. Und Handelsschluss am Freitag 34.347,03. Also 601 Punkte (1,78%) rauf. Das Wochentief war am Montag erreicht: 33.568,35 und das Wochenhoch haben wir am Freitag bei 34.378,85 gesehen. Im gesamten Wochenverlauf also eine moderate Aufwärtsbewegung. ist das ein Anlauf zu einem größeren Sprung? ...

