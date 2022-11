Im Leben wie an der Börse gibt es gute und schlechte Zeiten. Während in den guten Abschnitten alles wie von selbst zu funktionieren scheint, könnten wir in den schlechten Phasen oft verzweifeln. Doch nach jeder Talfahrt wartet eine positive Periode. An der Börse können wir die schlechte Phase nutzen, um bei sehr guten Aktien wie Medtronic (WKN: A14M2J) günstig einzusteigen. In zehn Jahren stehen die meisten der aktuell niedergeschlagenen Werte mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Medtronic-Aktien ...

