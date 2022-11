Jeder Mensch isst und trinkt. So weit, so klar. Doch die Ernährung der Menschen hat sich über Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrzehnte und Jahre immer wieder verändert. Der Markt der Nahrungsmittel geht alle etwas an - und er unterliegt gerade in den letzten Jahren einem Wandel, welcher in dieser rasanten Form nie dagewesen ist. Doch wie können die Lebensmittel der nächsten Generation aussehen? Oder anders gefragt: Wie ernähren wir uns in der Zukunft?

Fleisch aus dem Labor, vegane Rezepte und Nachhaltigkeit

Gesunde und frische Ernährung liegt seit vielen Jahren im Trend. Immer mehr Menschen achten darauf, was in Lebensmittel drin ist - und wie sich deren Konsum auf den Körper auswirkt. Das steigende Bewusstsein der Konsumenten bringt einige Faktoren zusammen, welche die Lebensmittel der Zukunft beschreiben könnten:

nachhaltig

gesund

regional und lokal

weniger Zucker

weniger ungesunde Fette

weniger Zusatzstoffe

Eindrucksvoll ist die Entwicklung bezüglich vegetarischer und veganer Ernährung. In den letzten Jahren ist die Zahl von Vegetariern und Veganern stark angestiegen. Am Beispiel Deutschland sieht man, wie stark: Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft leben derzeit rund 7,9 Millionen Deutsche vegetarisch. 1,58 Millionen ernähren sich vegan. Da braucht es keine Glaskugel um vorauszusehen, dass Fleischersatzprodukte und vegane Produkte zu den Lebensmittel gehören, welche die nächste Generation der Ernährung ausmachen werden. Spannend ist in diesem Zuge auch ein Blick ins Labor. Das US-Startup Eat Just züchtet Fleisch im Labor, welches nun in Singapur zum Verkauf freigegeben wurde. Das gezüchtete Fleisch entspricht genetisch gesehen dem Fleisch, welches an Tieren gewachsen ist. Allerdings entfallen die vielen Schattenseiten der konventionellen Lebensmittelproduktion, welche sich um Schlachtung, Mästung und Aufzucht drehen. Fleisch aus dem Labor ist kein Science Fiction mehr - und könnte die nächste Generation der Lebensmittel prägen.

Lebensmittel-Aktien der nächsten Generation

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Eine nachhaltige Herangehensweise, gesunde Produkte, moderne Technologien und einen Sinn für den Zeitgeist bringt Save Foods mit. Das US-Unternehmen mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. wurde im Jahr 2019 neu ausgerichtet und zeigt sich seitdem fortschrittlich. Mit innovativen Technologien und Herangehensweisen hat es Save Foods geschafft, die Haltbarkeit von Obst und Gemüse zu verlängern. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch im Kampf gegen den Welthunger von größter Bedeutung. Beim Stichwort "bewusste Ernährung" ist das Unternehmen ganz vorne mit dabei. Mit seinen Behandlungen kann Save Foods auch den Einsatz von Pestiziden reduzieren, was Obst und Gemüse gesünder und sicherer macht. Save Foods setzt sich für eine größere Lebensmittelsicherheit und gegen Lebensmittelverschwendung ein. Ein Komplettpaket, welches in der nächsten Generation er Lebensmittel funktionieren könnte.

Danone (ISIN: FR0000120644): Das französische Unternehmen hat früh verstanden, dass immer mehr Menschen auf immer mehr Zucker verzichten wollen. Bei den Milchprodukten, den Getränken und der Babynahrung setzt Danone daher nicht nur auf gesunde Produkte, sondern auch immer auf zuckerfreie oder zuckerarme Alternativen.

Beyond Meat (ISIN: US08862E1091): Der Nahrungsmittelproduzent aus den USA ist einer der Vorreiter bei Fleischersatzprodukten. Neben veganen Burger-Patties gibt die Produktpalette beispielsweise auch Würstchen auf Basis von Roter Beete, Erbsenproteinen und pflanzlichen Ölen her.

Rize Sustainable Future of Food (ISIN: IE00BLRPQH31): Einer der spannendsten ETFs rund um die Zukunft der Lebensmittelbranche. Top-Holdings sind unter anderem Deere & Co (ISIN: US2441991054), CNH Industrial (ISIN: NL0010545661) und die SIG Group (ISIN: CH0435377954).

Die Lebensmittelbranche steht vor einem großen Wandel - der auch die Börse betrifft

Eines scheint bei den aktuellen Entwicklungen deutlich zu werden: Der rasante Wandel, welcher die Lebensmittelbranche derzeit prägt, wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Menschen ernähren sich bewusster, nachhaltiger und gesünder. Das wird auch die Börse betreffen, da innovative Aktienunternehmen profitieren und manche börsennotierte Unternehmen der Branche auf der Strecke bleiben könnten.

