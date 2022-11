Wuppertal / Münster (ots) -Wie sicher fühlen wir uns am Arbeitsplatz? Diese Frage treibt die Stadtverwaltung um. Um sich mit anderen Kommunen auszutauschen und gemeinsam von gewonnenen Erfahrungen zu profitieren, ist die Stadt nun der Landesinitiative sicherimDienst beigetreten - ein weiterer Meilenstein für die Sicherheit der Mitarbeitenden.Verbale Anfeindungen oder gar physische Gewalt kommen immer häufiger im öffentlichen Dienst vor. Neben Einsatzkräften werden auch Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte im Gesundheitswesen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden mit Publikumsverkehr mit Gewalt konfrontiert. "Das Präventionsnetzwerk sicherimDienst bietet hier wichtige Hilfestellungen für die Beschäftigten, für Führungskräfte und die Organisation", so Andre Niewöhner, Leiter der ressortübergreifenden Koordinierungsgruppe des Netzwerks.Das Netzwerk besteht seit Anfang des Jahres und ist Teil der NRW-Initiative "Mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst". Ziele sind die Gewaltvorsorge im öffentlichen Dienst, der Erfahrungsaustausch und der Austausch von Praxisbeispielen. Zwischenzeitlich haben sich mehr als 800 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus über 300 Behörden, Organisationen, Institutionen und Verbänden sicherimDienst angeschlossen. Niewöhner: "Wuppertal setzt mit dem Netzwerk-Beitritt ist ein starkes Signal nach innen und in die ganze Stadt."Bei der Stadt Wuppertal hat eine Arbeitsgruppe als Ergebnis vieler Überlegungen einen Leitfaden Gewaltprävention für die Gesamtverwaltung erstellt. Alle Leistungseinheiten sind aufgerufen, für ihre jeweiligen Bereiche Gefährdungsanalysen durchzuführen und gemeinsam mit den Beschäftigten ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Der Leitfaden dient dazu als Orientierungsrahmen.Darüber hinaus haben Oberbürgermeister und Gesamtpersonalrat eine gemeinsame Grundsatzerklärung gegen Gewalt formuliert, die deutlich machen soll: Wir tolerieren Gewalt in unserer Verwaltung nicht - in welcher Form sie auch immer ausgeübt wird.Als nächster Schritt wird das Konzept in den einzelnen Geschäftsbereichen vorgestellt, damit dort dann zügig mit der Erarbeitung der Sicherheitskonzepte begonnen werden kann.Pressekontakt:Ulrike Schmidt-KeßlerPresseamt StadtWuppertalPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitJohannes-Rau-Platz 142275 WuppertalTelefon +49 202 563 4341E-Mail ulrike.schmidtkessler@stadt.wuppertal.dewww.wuppertal.deund Geschäftsstelle sicherimDienstAnne Herr und Ralf HövelmannTel.: 0251 275 1125 / -1127Mail: kontakt@sicherimdienst.nrwc/o Polizeipräsidium MünsterFriesenring 4348147 MünsterOriginal-Content von: sicherimDienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166917/5380399