Digitale Bühne für Österreichs Heeressportler:innen bei SportPass Austria [Partner-News] SportPass Austria launcht gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer einen neuen Channel für die Leistungen der heimischen Heeressportler:innen. Am Sonntag ging die digitale Erlebniswelt "on air". Im Rahmen der umfasseden Medien-Kooperation stehen ab sofort bewegte Trainingsanleitungen, bewegende Talkformate und vieles mehr zur Verfügung. "Unser Heeressport-TV ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserem Medien-Mix", so Verteidigungsministerin Klaudia […]

Den vollständigen Artikel lesen ...