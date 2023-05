Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4328/ Bernhard Hafenscher ist Co-Founder der Sport Pass Medien GmbH, die die Mulitsportplattform SportPass Austria betreibt, auf der mittlerweile mehr als 50 Sportarten ihre digitale Heimat gefunden haben. Wir reden in diesem Zusammenhang vor allem über den spannenden Case Tennis und wie das alles so funktioniert, wie alles mit Swisscom und der Schweiz zusammenhängt bzw. träumen ein wenig in Richtung Skisport. Freilich sind auch Bernhards frühere Stationen wie zB als Software Trainer, Head of Marketing (T-Systems) oder Global Head of Sales (Red Bull Media) Thema. Da mit der aktuellen Aktivität auch ein Börsegang nicht ausgeschlossen wird, denke ich umso mehr, dass man noch einiges voneinander hören ...

