Beim Göppinger Fernwartungsspezialisten Teamviewer war in der vergangenen Woche einiges los. Nachdem die Analysten von Barclays das Unternehmen zu Wochenbeginn einmal auf Herz und Nieren geprüft hatten, sorgte die anschließende Kaufempfehlung für eine regelrechte Kursexplosion. Im Gegensatz dazu äußerten sich die Kollegen von Goldman Sachs deutlich vorsichtiger, wobei das Kursziel einige Fragen aufwirft…

Zwar hat Analyst Mohammed Moawalla eine verbesserte Kostenkontrolle und dadurch eine höhere Marge festgestellt, bleibt aber dennoch bei seiner Einschätzung "neutral". Gleichzeitig hat Moawalla auch die erhöhten in Rechnung gestellten Umsätze registriert. Dennoch hebt der Analyst das Kursziel von Goldman nur von 10 auf 11 Euro an, was sich angesichts des derzeitigen Kurses doch etwas fragwürdig anhört.

