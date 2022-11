DJ Brenntag spricht mit Univar Solutions über Übernahme

ESSEN (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag führt Gespräche mit Univar Solutions hinsichtlich einer möglichen Übernahme des US-Unternehmens. Die Gespräche liefen derzeit und hätten bisher zu keinen konkreten Ergebnissen oder Vereinbarungen geführt. Daher sei nicht absehbar, ob irgendeine Form von Transaktion stattfinden werde, so Brenntag in einer Ad-hoc-Mitteilung am späten Freitag.

Seitens Univar hieß es, man werde sich zu dem Vorgang nicht äußeren, solange es "nicht angemessen" sei. Das US-Unternehmen bezeichnet sich als einen weltweit führenden Distributor von Spezialchemikalien und Ingredienzien mit einem erstklassigen Portfolio. 2021 setzte Univar netto 9,5 (2020: 8,3) Milliarden Dollar um und verdiente 460 (53) Millionen Dollar. Zum Vergleich: Brentag erzielte 2021 einen Umsatz von 14,3 (11,8) Milliarden Euro und verdiente nach Steuern 461 (474) Millionen Euro.

Brenntag hatte am 10. November seinen detaillierten strategischen Wachstumsplan mit neuen mittelfristigen Zielen bis 2026 auf den Weg gebracht. Dabei hieß es, die Marktführerschaft mit differenzierten Strategien für die beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials sollten gestärkt werden und dabei Fusionen und Übernahmen (M&A) weiter eine zentrale Rolle spielen und die geplanten M&A-Ausgaben auf 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt werden.

