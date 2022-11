Berlin (ots) -Zur Wirtschaftskrise droht Deutschland jetzt eine gewaltige Flüchtlingskrise: Einerseits treibt Russland mit Angriffen auf zivile Ziele immer mehr Ukrainer in Richtung Westen, aber auch über die Balkanroute bahnen sich seit Wochen täglich tausende Flüchtlinge den Weg nach Deutschland.Viele Kommunen schlagen bereits Alarm, fordern mehr Unterstützung von der Bundesregierung. Die Opposition indes kritisiert, dass Deutschland zu viele finanzielle Anreize setzt und allmählich an seine eigenen Grenzen stößt. Wiederholt sich 2015 - und wie muss die Politik jetzt reagieren?Darüber diskutiert Moderator Kai Weise im BILD TV-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN am Montag, 28.11.2022, ab 22.15 Uhr mit diesen Gästen:- Michael Müller, SPD-Politiker und ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin- Peter Ramsauer, CSU-Politiker und Ex-Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung- Oskar Lafontaine, ehemaliger SPD-Vorsitzender und Ex-Ministerpräsident des Saarlandes- Gerald Knaus, Migrationsforscher- Matthias Nikolaidis, AutorPressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5380564