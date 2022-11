Straubing (ots) -



Wenn die Innenminister nun ankündigen, künftig härter gegen diese Banden vorzugehen und Geldautomaten besser zu schützen, ist das zu begrüßen. Dieser Vorsatz kommt aber auch reichlich spät. In der Pflicht ist nicht nur der Staat. Die Geldhäuser müssen endlich selbst mehr Verantwortung übernehmen. Dazu sollen sie nun verpflichtet werden. Warum zum Beispiel sind sie nicht längst dem niederländischen Beispiel gefolgt und haben die Automaten so präpariert, dass die Geldscheine im Falle einer Sprengung durch Einfärben oder Verkleben unbrauchbar gemacht werden? Warum werden die Automaten nicht nachts abgestellt? Staat und Geldsektor müssen im Kampf gegen die Kriminellen enger zusammenarbeiten. Eine verstärkte grenzübergreifende Kooperation der Polizeibehörden ist nötig. Diese Erkenntnis setzt sich endlich auch in Deutschland durch. Nun müssen den Ankündigungen rasch konkrete Taten folgen. Damit der gefährliche Irrsinn endlich unterbunden wird.



