Auch wenn die Euphorie der Börsianer zuletzt wieder nachgelassen hat, so weht doch ein Wind von Trendwende durch die Märkte. Die Aussicht, dass die Inflation möglicherweise ihren Höhepunkt zumindest in den Vereinigten Staaten hinter sich gelassen haben könnte, lässt die Kauflaune vor allem im Tech-Sektor wieder steigen. Der bringt jedoch noch so manche anderen Sorgen mit sich.So etwa bei Tesla (US88160R1014), wo die Kurse in den letzten Wochen ordentlich zusammengestutzt wurden. Das liegt nicht nur an Gerüchten über Absatzprobleme in China und ...

