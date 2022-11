Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar hat mit dem 793 einen komplett elektrischen XXL-Muldenkipper vorgestellt, der vor allem in Steinbrüchen zum Einsatz kommen soll. Das Ungetüm kann 240 Tonnen Last aufnehmen. Die E-Mobilitätsoffensive kommt auch auf dem Bau und in Steinbrüchen sowie Minen an. In den vergangenen Monaten haben verschiedene Hersteller elektrische Großfahrzeuge vorgestellt. ...

