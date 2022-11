BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zu Umfrage/Scholz:

"Diese Ergebnisse sollten dem Kanzler und seinen Beratern zu denken geben: Zwei von drei Bürgern haben den Eindruck, dass Olaf Scholz ihnen nicht zutraut, politische Zusammenhänge und Probleme zu verstehen. Vier von fünf Bürgern finden, dass der Kanzler sein Handeln und seine Entscheidungen der Öffentlichkeit nicht gut erklärt. Die Ampelkoalition hat inmitten der tiefsten Krise auf dem Kontinent seit Jahrzehnten nicht nur, aber auch gute Entscheidungen getroffen. In der Kommunikation mit der Bevölkerung ist der Kanzler in seinem ersten Jahr im Amt jedoch gescheitert. Scholz sollte die Bevölkerung mehr als Gesprächspartner auf Augenhöhe sehen. Der Kanzler sollte in dieser Krise auch unangenehme Wahrheiten offen aussprechen."