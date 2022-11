In der Vorwoche gab es von Seiten der Analysten noch Gegenwind für Chemiewerte wie BASF (mehr dazu lesen Sie unter: BASF: Baader sieht dunkle Wolken aufziehen). Doch die neue Handelswoche beginnt für die Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen mit einer relativ positiven Meldung aus dem Hause Goldman Sachs. So hat deren Analystin Georgina Fraser das Kursziel für die DAX-Titel angehoben. Nachdem der faire Wert zuvor noch bei 47,00 Euro gelegen war, sind es nun 54,00 Euro, was knapp zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...