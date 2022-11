Eine Million Dollar! Wird ein Bitcoin im Jahr 2030 kosten. Diese These hat die Star-Tech-Investorin Cathie Wood nun erneut angeschlagen. Das Neue an ihrem Statement: Wood baut sogar das jüngste Krypto-Desaster rund um die insolvente Krypto-Handelsplattform FTX (Sitz: Bahamas) in ihre Argumentation ein. Jedes Scheitern eines Krypto-Börsenplatzes sei ein Härtetest für die Krypto-Infrastruktur. Gegenthese: Nach den schon zuvor erlebten Krypto-Katastrophen hätte sich ein Mega-Desaster wie FTX eigentlich nicht mehr ereignen dürfen. Immerhin gab Wood zu, der Bitcoin (aktuell rund 16.570 $) habe die Eigenschaft "wie Rosen zu riechen", verloren. Nichtsdestotrotz kaufte sie weitere 176.000 Anteile amGRAYSCALE BITCOIN INVESTMENT TRUST für den ARK Next Generation Internet ETF.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Bernecker Daily von Freitag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



