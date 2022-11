NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Lanxess von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 47 Euro angehoben. Analystin Georgina Fraser rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit sinkenden Rohstoffpreisen. Die Expertin rät daher in der Chemiebranche zum Portfolioumbau weg von Inflationsgewinnern wie den Gase-Konzernen hin zu Deflationsprofiteuren wie Lackherstellern. Ihr Favorit ist hier Akzo Nobel. Mit Lanxess empfiehlt sie aber nun auch das Unternehmen mit der schwächsten Bilanz wegen starken Erholungspotenzials beim Umlaufvermögen./ag/ajx



ISIN: DE0005470405

