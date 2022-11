NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev von "Underweight" auf "Overweight" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 70 Euro angehoben. Analyst Jared Dinges gibt in einer am Montag vorliegenden Studie seine seit 2017 überwiegend negative Einschätzung zum Brauereikonzern auf. Er sieht nun Chancen für eine überdurchschnittliche Gewinnentwicklung und neue Optionen dank schnellen Schuldenabbaus./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2022 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

AB INBEV-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de