Meran (ots) -Wenn die Tage kürzer werden und Schnee die umliegenden Berge bedeckt, wenn die Adventszeit mit warmen Farben und aromatischen Düften lockt, wird Meran zum winterlichen Schmuckkästchen voller Möglichkeiten - für Aktivurlauber wie Erholungssuchende.Ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Konzerten, kindgerechten Aktivitäten, gelebtem Brauchtum und Handwerk und natürlich der wunderschöne Meraner Weihnachtsmarkt verbreiten den ganzen Zauber dieser besinnlichen Zeit.Heuer findet der Meraner Weihnachtsmarkt vom 25.11.2022 bis 06.01.2023 statt und verführt Alt und Jung in eine magische Märchenwelt voller Lichterglanz, Honiglebkuchen und Früchtepunsch.Diese besondere Jahreszeit ist ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinne: beim Schlendern und Bestaunen der Marktstände atmet man die echte, ursprüngliche kindliche Vorfreude dieser besonderen Zeit im Jahr. Man hört die im Schnee gedämpfte Musik, riecht das duftende, hausgemachte Gebäck und bestaunt die in alter Handwerkskunst hergestellten Spielsachen oder den mit viel Liebe und Sorgfalt gestalteten Christbaumschmuck.Nur einen Fußmarsch von ca. 10 Minuten vom Weihnachtsmarkt entfernt lädt zum Verweilen, Entspannen und Genießen das kleine aber feine 3-Sterne Hotel Villa Westend ein. Direkt im Zentrum von Meran und nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, verbindet dieses Jugendstil-Hotel Kunst, Moderne und Tradition perfekt miteinander.Im Hotel Villa Westend (aus dem Jahre 1890) fühlt man einen Hauch vergangener Zeiten: Hohe Räume, antike Parkett-Böden und teilweise originale "Art Nouveau" Inneneinrichtung. Einzelne Möbelstücke der 1878 gegründeten Möbelfabrik J & J Herrmann findet man in den Hotelzimmern des Westend wieder. Das Hotel liegt direkt an der berühmten Passer-Promenade und bietet, Dank der herrlichen und weitläufigen Hotel-Gartenlandschaft, die nötige Ruhe für einen erholsamen Aufenthalt.Kulinarisch spielt das Westend auch alle Stücke. Das Restaurant wird Sie nicht nur durch die einzigartige Jugendstilarchitektur begeistert. Die Westend-Küche verwöhnt Sie mit internationalen Speisen und auch typisch regionalen Gerichten. Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet - der ideale Start in den Tag, um Meran zu Fuß zu erkunden.Adventspecial im Westend vom 25.11. bis 24.12.2022Tipp: Vermeiden Sie den Wochenendtrubel und buchen Sie von Sonntag bis Mittwoch 3 Übernachtungen im Doppelzimmer ab Euro 258,- pro Person inklusive:- Frühstücksbuffet im romantischen "Art Nouveau" Saal- Sleep and shop card - Ermäßigung von ca. 10 % in ca. 25 Geschäften- Kostenloser Parkplatz am Hotel- 1 Eintritt in die Therme für 3 StundenWeitere Informationen unter: www.westend.it