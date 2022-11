Nach einer weiteren guten Woche für den Dax, startet er am Montagmorgen etwas schwächer. Grund dafür sind auch neue Sorgen rund um die Volkswirtschaft in China. Was heute auf Anleger zukommt. Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Die Proteste in China gegen die strikten Corona-Beschränkungen verstärken zu Wochenauftakt die Sorgen der Anleger über die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft ...

