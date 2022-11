Wochenausblick - Konjunkturdaten im Fokus

Werbung



Nachdem die vergangene Woche eher ruhig verlaufen war, stehen in dieser Woche wichtige Konjunkturdaten wie beispielsweise die Inflation in Deutschland und der Eurozone im Kalender.



Die vergangene Woche stand voll im Licht der auslaufenden Quartalssaison und die gemeldeten Geschäftsergebnisse wurden an den internationalen Aktienmärkten verarbeitet. Insgesamt fiel ein Großteil der Zahlen besser aus als erwartet, was den Börsen zu einer fulminanten Rally verhalf. Wie sich die nun einstellende konjunkturelle Abkühlung auf die Unternehmenslandschaft auswirken wird und was Vorstände für das kommende Jahr erwarten, erfahren wir im Rahmen der nächsten Quartalssaison.



Montag, den 28.11.2022

Am Montag veröffentlicht der Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers seinen aktuellen Geschäftsbericht und gibt uns einen Aufschluss über die neuste Entwicklung der operativen Tätigkeit. Zudem wird konjunkturseitig am Nachmittag der Dallas Fed Index für das verarbeitende Gewerbe des Monats November bekanntgegeben.





Dienstag, den 29.11.2022

Der Dienstag beginnt mit der Offenlegung der Geschäftsergebnisse des vergangenen dritten Quartals seitens des skandalgeplagten luxemburger Immobilienkonzerns Adler-Group. Am Nachmittag werden dann seitens des Statistischen Bundesamtes die deutschen Verbraucherpreise des Monats November bekanntgegeben. Vor dem Hintergrund der langsam auf die Verbraucher durchschlagenden Energiepreise wird somit insbesondere die Entwicklung dieser Komponente an den Verbraucherpreisen interessant.

Mittwoch, 30.11.2022

Analog zum Dienstag werden auch am Mittwoch Konjunkturdaten von hoher Relevanz veröffentlicht. So gibt die Statistikbehörde Eurostat die Verbraucherpreisentwicklung für die Eurozone im Monat November bekannt. Ökonomen rechnen insgesamt mit einem weiteren Anstieg im Vergleich zu den ermittelten 10,60 Prozent im Oktober. Am Abend hält Fed-Chef Jerome Powell zudem eine Rede, die weitere Hinweise zu der geldpolitischen Entwicklung enthalten könnte. Unternehmensseitig legt Salesforce seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal offen.

Donnerstag, den 01.12.2022

Am Donnerstag erwarten uns zum Start in den letzten Kalendermonat Dezember weitere Konjunkturdaten aus Europa und den USA. So werden am Vormittag Daten zu den aktuellen Einkaufsmanagerindizes für den Monat November unter anderem aus Deutschland, Italien aber auch der Eurozone insgesamt bekanntgegeben. Am Nachmittag folgen dann die November - Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes aus den USA.

Freitag, den 02.12.2022

Zum Wochenabschluss erwarten uns, wie schon die Tage zuvor, wichtige Konjunkturdaten in Bezug auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung insbesondere der Eurozone. So wird die Eurostat die Erzeugerpreise des Monats Oktober für die Eurozone bekanntgeben, die uns einen Hinweis auf den potenziellen weiteren Verbraucherinflationsverlauf geben werden. Des Weiteren wird am Abend ebenfalls der US-Arbeitsmarktbericht bekanntgegeben, der über Daten über die aktuelle Lage am US-Arbeitsmarkt einen Rückschluss auf kommende US-Zinsentscheide geben kann.

