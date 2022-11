Es könnte heute ein etwas schwieriger Handelstag für die Aktien von Energieriesen wie beispielsweise Shell oder OMV werden. Denn die Ölpreise sind am Montag stark gefallen und haben damit an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft. Zum Wochenauftakt habe die Sorge vor der weiteren Entwicklung in China die Notierungen unter Druck gesetzt.Am Morgen kostete die Nordseesorte Brent 81,41 US-Dollar. Das waren 2,22 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West ...

