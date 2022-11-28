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WKN: A2G87H ISIN: XS1729059862 Ticker-Symbol:  
Frankfurt
28.11.22
09:00 Uhr
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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