The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2022ISIN NameUS89114QCD88 TORON.DOM.BK 19/22 MTNXS1828028677 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTNXS1425199848 CREDIT AGR.LN 16/22 MTNUS25468PCW41 TWDC ENTERPR.18 12/22 MTNAU3CB0234409 INTEL CORP. 2022XS1327027998 MASTERCARD 15/22US036752AF07 ELEVANCE HE. 17/22XS1729059862 RAFFINER.HEIDE 17/22REG.SXS1726323436 JYSKE BK 17/22 MTN FLRDE000BLB6JA9 BAY.LDSBK.PF. 15/22CA74814ZEL37 QUEBEC PROV. 2022 MTNDE000A19S801 HYLEA GROUP 17/22XS1828032513 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTNUS808513AP07 CHARLES SCHWAB 16/UND. EUS89114QCE61 TORON.DOM.BK 19/22FLR MTNUSG6711KAC92 ODEBR.OFFS.DR. 17/22 REGSDE000A2E4ZJ8 DT.PFBR.BANK MTN.35288VARDE000A3MQMX0 GROENER PROP ANL 21/22DE000A3H20C3 CG KF BF III ANL.20/22