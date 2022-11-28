The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2022
ISIN Name
US89114QCD88 TORON.DOM.BK 19/22 MTN
XS1828028677 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN
XS1425199848 CREDIT AGR.LN 16/22 MTN
US25468PCW41 TWDC ENTERPR.18 12/22 MTN
AU3CB0234409 INTEL CORP. 2022
XS1327027998 MASTERCARD 15/22
US036752AF07 ELEVANCE HE. 17/22
XS1729059862 RAFFINER.HEIDE 17/22REG.S
XS1726323436 JYSKE BK 17/22 MTN FLR
DE000BLB6JA9 BAY.LDSBK.PF. 15/22
CA74814ZEL37 QUEBEC PROV. 2022 MTN
DE000A19S801 HYLEA GROUP 17/22
XS1828032513 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN
US808513AP07 CHARLES SCHWAB 16/UND. E
US89114QCE61 TORON.DOM.BK 19/22FLR MTN
USG6711KAC92 ODEBR.OFFS.DR. 17/22 REGS
DE000A2E4ZJ8 DT.PFBR.BANK MTN.35288VAR
DE000A3MQMX0 GROENER PROP ANL 21/22
DE000A3H20C3 CG KF BF III ANL.20/22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2022
ISIN Name
US89114QCD88 TORON.DOM.BK 19/22 MTN
XS1828028677 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN
XS1425199848 CREDIT AGR.LN 16/22 MTN
US25468PCW41 TWDC ENTERPR.18 12/22 MTN
AU3CB0234409 INTEL CORP. 2022
XS1327027998 MASTERCARD 15/22
US036752AF07 ELEVANCE HE. 17/22
XS1729059862 RAFFINER.HEIDE 17/22REG.S
XS1726323436 JYSKE BK 17/22 MTN FLR
DE000BLB6JA9 BAY.LDSBK.PF. 15/22
CA74814ZEL37 QUEBEC PROV. 2022 MTN
DE000A19S801 HYLEA GROUP 17/22
XS1828032513 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN
US808513AP07 CHARLES SCHWAB 16/UND. E
US89114QCE61 TORON.DOM.BK 19/22FLR MTN
USG6711KAC92 ODEBR.OFFS.DR. 17/22 REGS
DE000A2E4ZJ8 DT.PFBR.BANK MTN.35288VAR
DE000A3MQMX0 GROENER PROP ANL 21/22
DE000A3H20C3 CG KF BF III ANL.20/22
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