The following instruments on XETRA do have their first trading 28.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.11.2022Aktien1 CA03990C1095 Aretto Wellness Inc.2 CA00217Y1043 ATS Corp.3 US98417P2048 Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ADRAnleihen1 XS2553817680 GSK Capital B.V.2 US91282CFY21 United States of America3 XS2560422581 Barclays PLC4 XS2561647368 Liberty Mutual Group Inc.5 XS2553817763 GSK Capital B.V.6 XS2561647012 Liberty Mutual Group Inc.