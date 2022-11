EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Markteinführung

Kommerzieller Kunde im US-Energiesektor nutzt Luft-Boden-Terminals, um Einsatzmöglichkeiten der Laserkommunikation im Katastrophenfall zu erproben LOS ANGELES und MÜNCHEN, 28. November 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute die Lieferung eines Sets von mehreren HAWK optischen Kommunikationsterminals für eine initiale Testkampagne an einen kommerziellen US-amerikanischen Kunden aus dem Energiesektor bekannt. Die Terminals sind für den Einsatz bei Katastropheneinsätzen vorgesehen, bei denen die satellitengestützte oder terrestrische Kommunikationsinfrastruktur gestört ist. "Heute ist ein wichtiger Tag, an dem unser Team HAWK-Produkte an einen kommerziellen Kunden aus dem Energiesektor in den Vereinigten Staaten ausliefert", sagte Tina Ghataore, CCO von Mynaric. "Wir freuen uns, dass der Markt realisiert, was wir schon seit vielen Jahren wissen: Sobald man die Leistungsfähigkeit der Laserkommunikation erkannt hat, ergeben sich neue Anwendungsfälle, in denen die Technologie bestehende Lösungen übertreffen kann. Unsere HAWK-Terminals stehen für die Auslieferung an Kunden bereit, und wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Einsatzmöglichkeiten für die Laserkommunikation zu finden." "Ursprünglich für den Luft-zu-Luft-Einsatz konzipiert, haben wir HAWK erfolgreich in einer Vielzahl von Luft-zu-Boden- und dynamischen Boden-zu-Boden-Szenarien demonstriert", sagte Joachim Horwath, CTO von Mynaric. "Es ist großartig zu sehen, dass unsere Kunden Nutzen aus der Missionsflexibilität von HAWK ziehen, und wir freuen uns darauf, aus diesem neuartigen Kundeneinsatz zu lernen, um unsere Produkte für weitere Anwendungsfälle weiterzuentwickeln." Wenn Kommunikationsnetze durch Naturkatastrophen wie Orkane, schwere Stürme und Eisbildung stark beeinträchtigt werden, kann Laserkommunikation eine wichtige Rolle in Gebieten spielen, in denen Satellitenkommunikation oder terrestrische Glasfaserverbindungen nicht mehr verfügbar sind. Fluggeräte, die mit optischen Kommunikationsterminals ausgestattet sind und so große Datenmengen in Echtzeit übertragen können, können ein genaues Bild der Umgebung nach der Katastrophe liefern und so die Wirksamkeit und Geschwindigkeit der Wiederherstellungsmaßnahmen erhöhen. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com. # # # Medienkontakt

