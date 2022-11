EQS-News: Cannovum AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cannovum AG Aktie wechselt zum 1.12.2022 in Primärmarkt der Börse Düsseldorf



28.11.2022 / 08:30 CET/CEST

Berlin, 28.11.2022 - Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21), das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen an der Börse, wechselt zum 1.12.2022 vom Freiverkehr in das Segment "Primärmarkt" der Börse Düsseldorf. Damit verpflichtet sich das Unternehmen zu höheren Transparenzstandards und unterstreicht seinen Qualitätsanspruch in der Kommunikation mit den Investoren. "Wir freuen uns sehr, mit unserer Aktie im Primärmarkt vertreten zu sein", sagt Pia Marten, Vorstand und Mitgründerin der Cannovum AG. "Der Wechsel ist für uns als Wachstumsunternehmen ein wichtiger Schritt. Wir wollen damit unseren Anspruch als ein Marktführer im kommenden legalen Cannabis Segment unterstreichen. Dieser neu entstehende Markt wird allein in Deutschland mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr ausmachen." Kontakt: Klaus Madzia,CMO + IR, Cannovum AG Telefon +49 30 3982 163 62, klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens für den kommenden 8 Milliarden Markt vorbereitet: sowohl für den Verkauf über Apotheken als auch über lizenzierte Fachgeschäfte und den Online-Versand. Schon heute ist die Cannovum AG ein Marktführer im Medizinalcannabis-Bereich. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

