LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Eine Übernahme von Univar würde strategisch gesehen eine Kehrtwende bedeuten bei den Prioritäten des Chemikalienhändlers, welche er als unerwünschte Ablenkung betrachte in einer ansonsten überzeugenden Anlagestory, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus finanziellem Blickwinkel könnte ein Deal sinnvoll sein - je nach Synergiepotenzial, die strategische Logik dahinter sei gleichwohl zu hinterfragen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2022 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2022 / 18:26 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

