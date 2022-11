MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein möglicher Deal mit Univar könnte enorme Synergien freisetzen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich vorläufiger Übernahmegespräche mit dem US-Rivalen. Die Frage sei, zu welchem Preis der Chemikalienhändler zum Zuge kommen könne. Er rechnet mit diszipliniertem Vorgehen, die Anleger könnten aber gleichwohl zurückhaltend reagieren./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 07:34 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



