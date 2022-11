EQS-News: EPTI AB / Schlagwort(e): Zwischenbericht

Kommentar des Geschäftsführers Arli Mujkic:

"Mit höheren Gewinnspannen und einer Fortsetzung des organischen Wachstums im Konzern lässt sich das dritte Quartal zusammenfassen. Die Umsatzrendite stieg in den ersten neun Monaten des Jahres von etwa -19 auf +8 Prozent. Wir können feststellen, dass unsere auf Rentabilität und starkem Cashflow fokussierten Einsätze begonnen haben, Ergebnisse zu zeigen und wir werden den eingeschlagenen Weg weitergehen, indem wir kontinuierlich den Erwerb von Unternehmen mit positivem Cashflow bewerten sowie Ressourcen der bereits vorhandenen Unternehmen allozieren, um das organische Wachstum des Konzerns weiter voranzutreiben."



Drittes Quartal 2022 (im Vergleich zum dritten Quartal 2021) Die Umsatzrendite des Konzerns stieg um 51 % auf 57 226 TSEK (37 793)

Das EBITDA stieg auf 4 780 TSEK (12 409)

Ergebnis je Aktie -0,10 SEK (12,93)

Der NAV stieg um 2,4 % auf 715 587 TSEK

NAV/Aktie 6,70 SEK Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Arli Mujkic, CEO, EPTI AB

E-Mail: arli@epti.com

Telefon: +49 176 626 999 64



Adam Bäckström, CFO, EPTI AB

E-Mail: adam@epti.com

Telefon: +46 73 026 68 26



Über EPTI

EPTI investiert Kapital und operative Unterstützung in Gesellschaften, Unternehmen und Existenzgründer, um marktführende innovative Firmen ganz nach dem Leitspruch "We Empower Innovation" aufzubauen. Als Tech Company Builder steuern wir - neben dem Kapital - Ressourcen in den Bereichen technische Entwicklung, Sales und Marketing, Design und Personalmanagement, Administration und Recruiting bei. EPTI gründet auch Unternehmen und Joint Ventures, gemeinsam mit engagierten Mitgründern und Unternehmen. Die Unternehmen in EPTIs Portfolio finden sich in den Segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS und Service. Seit dem Start 2017 wurde ein Portfolio von mehr als 20 Unternehmen aufgebaut. Der Kernbetrieb umfasst etwa 200 Angestellte in acht Ländern in ganz Europa. EPTI ist mehr als nur eine Investmentgesellschaft. Zu einem Teil Investmentgesellschaft, zum anderen Teil ein Serviceunternehmen. Ein Tech Company Builder von Gründern für Gründer.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.epti.com



Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

