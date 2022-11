Als Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit in der Data Exchange Services Working Group definieren die Spezifikationen Leitprinzipien für Datenaustauschdienste

Dawex, das führende Technologieunternehmen für Datenaustausch, Daten-Marktplatz und Data Hub, und die International Data Spaces Association (IDSA), führend in der Festlegung eines globalen Standards für vertrauenswürdige Datenkonnektoren, begrüßen die erste Veröffentlichung der Gaia-X Data Exchange Services Spezifikationen. Der Leiter und stellvertretende Leiter der Gaia-X Data Exchange Services Working Group beglückwünschen die Mitglieder der Arbeitsgruppe zu ihrem aktiven Beitrag zum Erreichen dieses außergewöhnlichen Meilensteins.

Das erste Spezifikationsdokument für die Gaia-X Data Exchange Services definiert das Vokabular für den Datenaustausch, legt die Definition von Data Exchange Services sowie konzeptionelle und operative Modelle, Datenaustauschrichtlinien und Ontologien für den Datenaustausch fest. Das Ziel ist es, Vertrauen, Interoperabilität, Auffindbarkeit und Rückverfolgbarkeit in der Datenwirtschaft zu gewährleisten.

Die Veröffentlichung der Spezifikationen durch Gaia-X ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe versammelt Unternehmen und Organisationen aus 8 Ländern, die eine Vielzahl von Branchen repräsentieren, darunter Technologie, Cloud, Finanzen, Telekommunikation, Automobil und Energie.

Die Spezifikationen folgen auf die Veröffentlichung der Gaia-X-Architektur und des Gaia-X-Trust-Frameworks, die Leitprinzipien für den Aufbau eines Datenökosystems definieren.

"Dawex beglückwünscht alle teilnehmenden Mitglieder der Gaia-X Data Exchange Services Working Group zur Erarbeitung von Leitlinien zur Strukturierung und Definition der Grundsätze des Datenaustauschs das ist hervorragend", sagte Laurent Lafaye, Co-CEO von Dawex. "Die jüngsten Veröffentlichungen der Gaia-X-Arbeiten sind ein echter Durchbruch, ein Grundstein für den Aufbau einer starken und widerstandsfähigen europäischen Datenwirtschaft. Diese hochgradig kollaborative und offene Arbeit wird sicherlich als Inspirationsquelle für diejenigen auf der ganzen Welt dienen, die eine vertrauensvolle Datenwirtschaft anstreben", fügte Laurent Lafaye hinzu.

"Die Data Exchange Working Group schafft ein gemeinsames Verständnis dafür, wie das Infrastruktur-Ökosystem und das Daten-Ökosystem auf der Grundlage des Gaia-X Trust Frameworks, unter Verwendung von existierenden Spezifikationen von IDSA und anderen, miteinander verbunden werden können, um die Entstehung von Datenräumen in Europa und auf der ganzen Welt zu ermöglichen", sagte Sebastian Steinbuss, CTO von IDSA. "Es ist eine Freude, Teil dieser Gemeinschaft zu sein."

Über Dawex

In einer Wirtschaftswelt, in der Daten zu einem potenziell unbegrenzten Produkt mit einem Eigenwert geworden sind sowie eine neue Einkommensquelle, ermöglicht es die Dawex-Technologie Organisationen, neue Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch zu erstellen, die den gesetzlichen Vorgaben sowie den Themen Nachverfolgbarkeit und Sicherheit genügen. Dawex ist der Markführer für die Technologie von Plattformen für den Datenaustausch, Datenmarktplatz und Data Hub zur Koordination von Sourcing, Vertrieb und Datenaustausch. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum 2020 als "Technology Pioneer" anerkannt und ist aktives Mitglied von Gaia-X. Das französische Unternehmen Dawex wurde 2015 gegründet und ist inzwischen in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und im Mittleren Orient tätig.

Über die International Data Spaces Association (IDSA)

Bitte besuchen Sie unsere Website unterinternationaldataspaces.org

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005088/de/

Contacts:

Pressekontakt Dawex

Isabelle Joulot

VP Kommunikation Marketing

press@dawex.com

Pressekontakt IDSA

Nora Gras

Senior Communications Manager IDSA

nora.gras@internationaldataspaces.org