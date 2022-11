Frankfurt am Main (ots) -Acxioms Daten für die Customer Data Plattform von Salesforce ermöglichen es Kunden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und das volle Potenzial der Salesforce Marketing Cloud CDP auszuschöpfen.Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom (https://www.acxiom.de) ermöglicht relevantere Customer Experiences und steigert den Erfolg von Unternehmen durch ein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions nachhaltig. Heute gibt Acxiom bekannt, dass es ab sofort Teil des weltweiten Cloud-Marktplatzes für Unternehmen sein wird: Der Salesforce AppExchange Genie Collection. Damit wird Unternehmen ermöglicht, ihre Kunden besser zu verstehen, die Personalisierung in großem Maße zu verbessern und neue Möglichkeiten zu erschließen, um ihr Geschäftswachstum voranzutreiben.Von Unternehmen wird heutzutage erwartet, dass sie ihre Kunden kennen, deren Bedürfnisse antizipieren und sie auf eine Weise ansprechen, die gleichermaßen personalisiert, relevant und kontextbezogen ist. Mithilfe eines datenbasierten Ansatzes kann diesen Erwartungen nachgekommen werden: Mit der Salesforce Customer Data Plattform (CDP), unterstützt von Genie, erhalten Unternehmen einen Single Source of Truth, also eine einzige verlässliche Informationsquelle, mit der intelligentere, umsetzbare und persönlichere Momente während der gesamten Customer Journey ermöglicht werden.Die Salesforce-CDP mit integrierten Daten von Acxiom ist derzeit auf AppExchange (https://www.salesforce.com/de/products/platform/appexchange/) verfügbar. Mithilfe der App können Werbetreibende die Daten von Acxiom nutzen, um schnell relevante Zielgruppen zu identifizieren und so ein kosteneffizientes Engagement zu erzielen. Infolgedessen können Unternehmen die Performance und den Erfolg ihrer Marketinginitiativen erheblich verbessern und so schnellere Resultate ihrer CDP-Investitionen erzielen. Darüber hinaus können Partner als Teil der AppExchange Genie Collection jetzt die Macht der Daten mit der weltweit führenden CRM-Plattform nutzen - über Vertrieb, Service, Marketing, Loyalty, Handel und externe Datenquellen hinweg - um das Geschäftswachstum zu beschleunigen."Die jahrzehntelange Erfahrung von Acxiom bezüglich der Datenservices und des Identity-Managements bietet den Salesforce-Kunden ein Know-how, das andere Partner so nicht bieten können", so David Skinner, Chief Strategy Officer bei Acxiom. "Marketingexperten, die die CDP mit Acxioms Datenverwenden, können ihre Vorhersagefähigkeiten und die Genauigkeit ihrer Werbemaßnahmen erhöhen sowie die Rücklaufquoten ihrer Kampagnen verbessern. Dies hilft ihnen dabei, schneller auf den Markt zu kommen, Marketingkosten zu senken und ihren ROI auf der Salesforce-Plattform zu maximieren.""Salesforce ist begeistert, dass Acxiom nun Teil der AppExchange Genie Collection ist", so Woodson Martine, Executive Vice President und General Manager von AppExchange. "Ein datengestützter Ansatz und ein Single Source of Truth sind für Unternehmen wichtiger als je zuvor, wenn es darum geht, die Erwartungen der Kunden in der digitalen Welt zu erfüllen. Wir sind gespannt zu sehen, wie Acxioms Innovationen unseren Kunden helfen werden, in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein und ihre digitale Transformation zu beschleunigen."Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.deÜber SalesforceSalesforce, die Customer Success Platform und der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management (CRM)-Software, ermöglicht Unternehmen, sich in einer komplett neuen Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen. Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: CRM) zu finden unter www.salesforce.com/deWeitere Informationen:- Mehr über Salesforce (https://www.salesforce.com/)- Mehr über Acxiom (https://www.acxiom.de/)- Die neuesten Salesforce-Pressemitteilungen, Ankündigungen und weitere News im Salesforce-Newsroom (https://www.salesforce.com/news/)Salesforce, AppExchange, Genie, Marketing Cloud und weitere sind eingetragene Marken von Salesforce, Inc.Pressekontakt für Acxiom:markengold PR GmbHEileen Schilling / Franziska NaumannMünzstraße 18, 10178 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60Acxiom@markengold.deOriginal-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146705/5380709