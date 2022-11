EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG stärkt Marktstellung im Nahen Osten: LBM-Lösung von beaconsmind mit signifikantem Beitrag zu Saudi-Arabiens "Vision 2030"



28.11.2022 / 09:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



beaconsmind AG stärkt Marktstellung im Nahen Osten: LBM-Lösung von beaconsmind mit signifikantem Beitrag zu Saudi-Arabiens "Vision 2030" Umfangreiche Kooperation mit der Business Incubators and Accelerators Company (BIAC), einer Tochtergesellschaft von TAQNIA, die sich wiederum vollständig im Besitz des Staatsfonds von Saudi-Arabien PIF befindet Die Zusammenarbeit mit BIAC umfasst unter anderem die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten von beaconsmind in Saudi-Arabien sowie die Eruierung möglicher neuer Partnerschaften

Implementierung der beaconsmind-Lösung in zahlreichen staatlichen Einrichtungen und im Einzelhandel

Deutliche Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf staatlichen Sektor

Verbesserung des Omnichannel-Kundenerlebnisses durch Verknüpfung verschiedener Datenquellen aus dem Online- und Offline-Bereich Zürich, Schweiz - 28. November 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, baut ihre starke Position im Nahen Osten weiter aus. Die Gesellschaft hat mit der Business Incubators and Accelerators Company (BIAC) in Saudi-Arabien eine umfassende Zusammenarbeit gestartet, die sich auf Bereiche wie Tourismus, Kultur, Entertainment und Smart City erstreckt. BIAC ist eine staatliche Tochtergesellschaft der Saudi Technology Development and Investment Company (TAQNIA), die sich wiederum vollständig im Besitz des Staatsfonds von Saudi-Arabien, Public Investment Fund (PIF), befindet. Durch die Kooperation unterstützt beaconsmind Saudi-Arabien bei der Umsetzung der "Vision 2030". beaconsmind erschließt durch die Kooperation mit BIAC nunmehr auch den staatlichen Sektor und baut ihre Geschäftsaktivitäten erheblich aus. Die innovativen LBM-Lösungen von beaconsmind sollen zum Start der Kooperation in zahlreichen staatlichen Einrichtungen sowie im stationären Handel in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, implementiert werden. Dazu zählen beispielsweise Museen, Parks, Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte, Sehenswürdigkeiten und Hotels. Mit der beaconsmind-Suite stehen Nutzern vollkommen neuartige Kommunikations- und Informationskanäle zur Verfügung. Besucher können Apps als Travel-Guide nutzen und erhalten über diese per Push-Benachrichtigungen unter anderem standortbezogene Informationen in Echtzeit zu Veranstaltungen in ihrer Nähe oder weiterführende Informationen zu Exponaten in Museen. Auf Basis der Eingabe persönlicher Präferenzen werden Nutzern individuelle Angebote für Restaurants, Galerien oder Museen gemacht. Besuche können so im Voraus geplant und Routen optimiert werden. Dank der beaconsmind-Lösung sind Nutzer immer bestens informiert und können das Meiste aus ihrem Besuch herausholen. Customer Journey und Customer Experience werden so deutlich verbessert. Darüber hinaus wird die beaconsmind-Suite auch in Einkaufszentren und ausgewählten Geschäften des stationären Handels zum Einsatz kommen. Unternehmen können mit Nutzern direkt am Point of Sale interagieren und ihnen individuelle Angebote unterbreiten, was in einem höheren Umsatz sowie einer stärkeren Kundenbindung und -zufriedenheit resultiert. Saudi-Arabien plant die Zahl der Touristen aus dem Ausland bis 2030 auf 100 Mio. zu steigern. Der Anteil des Tourismussektors am Bruttoinlandsprodukt soll von heute rund 3 Prozent auf 10 Prozent gesteigert werden. Max Weiland, CEO von beaconsmind: "Die Kooperation mit dem Königreich Saudi-Arabien ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. Wir erschließen damit den staatlichen Sektor und bauen unsere Geschäftsaktivitäten deutlich aus. Künftig fungieren unsere Lösungen auch als Informationsquelle, mit denen wir die Besuche der Nutzer zu einmaligen Erlebnissen machen. Mit unseren Lösungen können die Tourismusbranche, Hotels, Einzelhändler und viele andere Segmente den Customer Service weiter verbessern und direkt auf Kundenwünsche und -bedürfnisse eingehen. Dies führt zu einer höheren Wiederbesuchsrate und einer höheren Nutzerzufriedenheit. Riad ist nur der Anfang. Wir sehen erhebliches Potenzial zur Ausweitung unserer Zusammenarbeit über Riad hinaus und freuen uns auf die Kooperation und spannende Aufgaben." Die Wirtschaft in Saudi-Arabien öffnet sich im Rahmen der "Vision 2030" immer weiter für internationale Unternehmen und globale Investoren. Die Diversifizierung der Wirtschaft ist ein wichtiges Ziel der "Vision 2030" und der Ausbau des Tourismussektors hat dabei hohe Priorität. Der Tourismussektor in Saudi-Arabien bietet dank der reichhaltigen und vielfältigen historischen und kulturellen Stätten sowie der UNESCO-Welterbestätten unvergleichliche Möglichkeiten. Die Digitalisierung kann eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Erfahrung der Touristen spielen. Die LBM-Lösungen von beaconsmind bieten in dieser Hinsicht in Saudi-Arabien erhebliches Potenzial. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53 Über BIAC Seit 2017 betreibt und verwaltet die Business Incubators and Accelerators Company (BIAC) als Tochtergesellschaft der Saudi Technology Development and Investment Company (TAQNIA), die sich wiederum zu 100 % im Besitz des Public Investment Fund (PIF) befindet, Inkubatoren und Accelerator für den öffentlichen und privaten Sektor. Dazu gehören Plattformen zur Unterstützung des Unternehmertums, Innovations- und Technologietransferplattformen sowie Projektmanagement und Unternehmensunterstützung durch spezialisierte Beratungs- und Schulungsdienste.

28.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com