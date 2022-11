HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group Holding fährt eine mehrgleisige Handelsstrategie und will in Zukunft auch sein Retail-Geschäft in weitere Städte in China ausbauen. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) hat just einen weiteren X-Member-Store...

Den vollständigen Artikel lesen ...