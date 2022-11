In der vergangenen Woche hatte die Wall Street bekanntlich wegen Thanksgiving einen verkürzten Handel. Geht es nach den Index-Futures, dürfte der Wochenauftakt eher trübe ausfallen. In Europa starteten die Börsen ja bekanntlich schon mit negativem Vorzeichen in die Woche, was vor allem auch an den Vorgaben aus Asien liegt. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...