Original-Research: Cenit AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Cenit AG



Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 18,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Adhoc-News vom 23.11.2022: Umsatz- und Ergebnisguidance für 2022 reduziert; GBC-Prognosen angepasst; Neues Kursziel von 18,20 EUR ermittelt; KAUFEN-Rating bestätigt



Mit der Adhoc-News vom 23.11.2022 hat der CENIT-Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 reduziert. Auf Basis der aktuellen Entwicklung und Erkenntnisse für das laufende vierte Quartal 2022 werden für das Gesamtjahr 2022 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 162 bis 166 Mio. EUR (bisher: 170 Mio. EUR) und ein EBIT in einer Bandbreite von 6,2 bis 6,8 Mio. EUR (bisher: 9 Mio. EUR) in Aussicht gestellt.

In der aktualisierten Guidance finden sich unterschiedliche Aspekte der aktuellen Unternehmensentwicklung wieder. Auf der einen Seite berichtet die Gesellschaft von einem zurückhaltenden Investitionsverhalten bei manchen mittelständischen Unternehmen, was zu fehlenden Umsätzen im laufenden Quartal führen könnte. Darüber hinaus verzögert sich die Vergabe bei erwarteten Großprojekten aus dem Defence-Bereich, so dass auch hier von einer Unterschreitung der Umsatzplanungen zu rechnen ist.

Neben den fehlenden Umsätzen sollte die erwartete Ergebnisentwicklung von zusätzlichen Belastungen geprägt sein. Einerseits hängen diese mit Veränderungen in der Personalstruktur zusammen, die der CENIT-Vorstand auf rund 1,0 Mio. EUR beziffert. Hierzu zählt beispielsweise der Austausch des Finanzvorstands oder des Geschäftsführers der Schweizer Gesellschaft. Gemäß Unternehmensaussagen sollten die damit einhergehenden Kosten vollständig im laufenden Geschäftsjahr, zum Teil über Rückstellungen, berücksichtigt sein. Weitere Kosteneffekte hängen mit finanziellen Schwierigkeiten von Kunden zusammen, die auch mit entsprechenden Rückstellungen einhergehen. Notwendige Anpassungen der IT-Infrastruktur und nicht erhaltene Förderzulagen waren schon im Vorfeld kommuniziert worden und belasten auch die Kostenseite entsprechend.



Wir passen unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen des laufenden Geschäftsjahres 2022 an die veränderte Guidance an. Umsatzseitig orientieren wir uns an die untere Guidance-Bandbreite und rechnen nun mit Umsätzen in Höhe von 162,08 Mio. EUR (bisher: 168,53 Mio. EUR) und einem EBIT in Höhe von 6,23 Mio. EUR (bisher: 8,70 Mio. EUR). Um unsere Prognosen zu erreichen, müsste die Gesellschaft im vierten Quartal Umsatzerlöse in Höhe vom 46,22 Mio. EUR (Q4 21: 42,12 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 3,65 Mio. EUR (Q4 21: 3,80 Mio. EUR) erwirtschaften. Bedenkt man, dass im Vergleich zum Vorjahr die ISR Information Products AG zum Konzernkreis gehört, sind unsere Prognosen erreichbar. Die ISR hatte seit der Konzernzugehörigkeit (30.05.2022 bis 30.09.2022) Umsatzerlöse in Höhe von 7,97 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 1,00 Mio. EUR beigetragen.



Die Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre behalten wir unverändert bei. Im Rahmen des angepassten Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 18,20 EUR (bisher: 18,70 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.





Kontakt für Rückfragen

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 25.11.22 (14:55 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 28.11.22 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

