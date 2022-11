Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Photon Energy N.V. (ISIN NL0010391108/ WKN A1T9KW, WSE&PSE: PEN) ("Photon Energy Group", das "Unternehmen" oder die "Gruppe") gab heute bekannt, dass es die Anteile an Lerta S.A. ("Lerta") von PGE Ventures, Newberg und dem ASI Valuetech Seed Fund (bei dem das Unternehmen der größte Investor ist) für einen Kaufpreis von rund 6,9 Millionen Euro erworben hat, so Photon Energy N.V. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...